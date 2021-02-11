Гемпель считает, что Киев пытается столкнуть лбами Россию и НАТО, и при Зеленском Украину ждёт неизбежный развал

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11 февраля 2021, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Юрий Гемпель, фото из facebook.com

Украинские власти пытаются столкнуть лбами Россию и НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский "превращается в человека войны", и "при таком курсе Украину ждет неизбежный развал".

Такое мнение выразил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в связи с идеей министра инфраструктуры Владислава Криклия использовать воздушное пространство над территорией Крымского полуострова для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.

Такое предложение Криклий сделал 10 февраля в ходе переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

Комментируя его, Гемпель сказал, что Киев "ведет опасную игру". По оценке политика, украинские власти "снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма".

По его словам, Украине давно нужно "уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения", и без её разрешения "ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом".

Представители посольства РФ в Вашингтоне обратились к представителям Шестого флота ВМС США, проводившим совместные американо-турецкие учения в Черном море.