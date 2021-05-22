Украинский дипломат Николенко озвучил условие возобновления поставок воды в Крым

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, при каком условии возможно восстановление поставок воды из Днепра в Крым.
Николенко отметил, что возобновление поставок воды в Крым станет возможно только после его «демилитаризации и деоккупации». По его словам, водных ресурсов для бытового пользования на полуострове достаточно, но проблема обострилась из-за его «массированной милитаризации». Он добавил, что всю воду в республике потратили российские военные.
Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что «в соответствии с нормами международного права» теперь обеспечивать полуостров водой должна Россия. Однако Николенко не стал упоминать об ответственности Украины за блокировку Северо-Крымского канала.
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