Аксенов заявил, что Крым прошел острую фазу с дефицитом воды

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 мая, заявил в рамках разговора с представителями СМИ, что республика к настоящему моменту прошла острую фазу с дефицитом воды для нужд населения.
"Острую фазу прошли", – подчеркнул сегодня Сергей Аксенов. Глава Республики Крым, однако, заметил, что тяжелая ситуация сохраняется сейчас только в Алуште, где по-прежнему действует режим подачи воды – ее включают на два часа утром, и на три часа вечером.
Напомним, ранее журналисты заявили, что организованная Киевом водная блокада российского полуострова скоро может рухнуть из-за развала украинской дамбы.
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