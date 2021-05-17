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Аксенов заявил, что Крым прошел острую фазу с дефицитом воды

, 21:43 Источник: Миллет

Аксенов заявил, что Крым прошел острую фазу с дефицитом воды
глава Крыма Сергей Аксенов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 мая, заявил в рамках разговора с представителями СМИ, что республика к настоящему моменту прошла острую фазу с дефицитом воды для нужд населения.

"Острую фазу прошли", – подчеркнул сегодня Сергей Аксенов. Глава Республики Крым, однако, заметил, что тяжелая ситуация сохраняется сейчас только в Алуште, где по-прежнему действует режим подачи воды – ее включают на два часа утром, и на три часа вечером.

Напомним, ранее журналисты заявили, что организованная Киевом водная блокада российского полуострова скоро может рухнуть из-за развала украинской дамбы.

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