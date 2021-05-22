Минздрав Армении обновил рекомендации по вакцинации «Спутником V»

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22 мая 2021, 21:34

вакцина, фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/ globallookpress.com

Министерство здравоохранения Армении расширило круг лиц, которые могут привиться российской вакциной против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в субботу, 22 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Снят возрастной порог до 54 лет при вакцинации хронических больных препаратом «Спутник V», - говорится в тексте, опубликованном на официальном аккаунте ведомства в Facebook.

Отмечается, что теперь российской вакциной могут привиться врачи, сотрудники центров социальной опеки в возрасте от 18 до 54 лет и лица старше 18 лет, страдающие хроническими заболеваниями. В настоящий момент в Армении применяют три вакцины против COVID-19: «Спутник V», AstraZeneca и СоrоnаVас.

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