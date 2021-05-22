Депутат ЕП Фрагкос заявил о негативных последствиях антироссийских санкций в 2014 году

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22 мая 2021, 19:45 Источник: RT

флаг ЕС, фото: pixabay.com

Депутат Европарламента от Греции Эммануил Фрагкос заявил, что введенные в 2014 году санкции в отношении России негативно отразились на показателях торговли между сторонами. Политика взаимных ограничений не принесла и того политического результата, на который изначально надеялись на Западе.

«К сожалению, санкции отразились на взаимной торговле в целом и, в частности, на определённых видах экспортных товаров, например, на экспорте греческих фруктов и овощей», - цитирует слова евродепутата RT.

Фрагкос отметил, что в 2019 году товарооборот между Евросоюзом и Россией достиг отметки в 232 млрд евро. Он добавил, что Брюссель был крупнейшим торговым партнёром Москвы, а РФ была пятой в списке самых крупных партнёров ЕС.

«Официальные контакты между Европой и Россией в настоящее время отличаются взаимным подозрением, однако многие государства-члены подходят к ситуации с реализмом и стремятся к улучшению отношений с Россией», - пояснил он.

Однако депутат считает, что «навредить интересам европейцев» в этом отношении может в первую очередь «намеченный под руководством США курс на новую холодную войну». В таком случае крайне важно понимать, «что именно учитывается при принятии стратегических решений», подчеркнул Фрагкос.

Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что ЕС хочет диалога с Россией, но Москва пока «не проявляет интереса».

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