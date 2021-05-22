В МИД Австрии заявили, что Евросоюз хочет диалога с Россией

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22 мая 2021, 14:24 Источник: ТАСС

флаг Австрии, pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг днем в субботу, 22 мая, заявил, что Европейский союз хочет диалога с Российской Федерацией, однако Москва пока "не проявляет интереса".

В преддверии саммита ЕС 24 мая, на котором будут обсуждаться отношения с Россией, Шалленберг отметил, что в настоящий момент контакты Евросоюза и РФ "точно напряжены и отягощены". По словам дипломата, европейская сторона хочет диалога, однако для этого требуется ответная реакция.

Глава МИД Австрии подчеркнул, что рассчитывает на изменение тональности в отношениях России и Европейского союза и добавил, что стороны должны сотрудничать по целому ряду тем – от климата до энергетики.

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