В центре Киева проходит марш ЛГБТ-сообщества и поддерживающих его людей

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что в центре Киева начался марш ЛГБТ-сообщества и поддерживающих его людей. Колонна движется в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.
Организаторы шествия KyivPride отметили, что марш стартовал с Михайловской площади в 13.00 (совпадает с мск). Участники держат в руках флаги Украины и флаги ЛГБТ-сообщества. Кроме того, они советовали единомышленникам не доставать плакаты и символику перед маршем, а также спрятать или выбросить все материалы после мероприятия.
Отмечается, что противники ЛГБТ-сообщества организовали «молитву за освобождение ЛГБТ-людей от греховной зависимости». Одного мужчину полицейские задержали на улице Трехсвятительской, он бежал через парк наперегонки маршу.
«В руках он держал крест. Полицейские бросились вдогонку и задержали на склоне холма за Украинским домом», - говорится в источнике.
Ранее российская телеведщуая Ольга Скабеева заявила, что Владимир Зеленский направляет на Донбасс элитный отряд украинских гомосексуалистов.
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