В центре Киева проходит марш ЛГБТ-сообщества и поддерживающих его людей

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22 мая 2021, 16:59 Источник: РИА Новости

люди, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что в центре Киева начался марш ЛГБТ-сообщества и поддерживающих его людей. Колонна движется в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Организаторы шествия KyivPride отметили, что марш стартовал с Михайловской площади в 13.00 (совпадает с мск). Участники держат в руках флаги Украины и флаги ЛГБТ-сообщества. Кроме того, они советовали единомышленникам не доставать плакаты и символику перед маршем, а также спрятать или выбросить все материалы после мероприятия.

Отмечается, что противники ЛГБТ-сообщества организовали «молитву за освобождение ЛГБТ-людей от греховной зависимости». Одного мужчину полицейские задержали на улице Трехсвятительской, он бежал через парк наперегонки маршу.

«В руках он держал крест. Полицейские бросились вдогонку и задержали на склоне холма за Украинским домом», - говорится в источнике.

Ранее российская телеведщуая Ольга Скабеева заявила, что Владимир Зеленский направляет на Донбасс элитный отряд украинских гомосексуалистов.

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