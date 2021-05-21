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Скабеева заявила в эфире ТК «Россия1» о том, что Зеленский направляет на Донбасс элитный отряд украинских гомосексуалистов

, 15:17

Скабеева заявила в эфире ТК «Россия1» о том, что Зеленский направляет на Донбасс элитный отряд украинских гомосексуалистов
Фото: соцсети

Американцы посоветовали Зеленскому провести гейпарад на Донбассе, предположительно он должен пройти в Мариуполе. Об этом рассказала в эфире передачи телеканала «Россия1» ведущая Ольга Скабеева.

По рекомендации американского агентства по международному развитию и лично президента США Джо Байдена в Мариуполе по распоряжению Владимира Зеленского будет организован гейпарад, информация об этом прозвучала на передаче телеканала «Россия1» из уст ведущей Ольги Скабеевой. Комментарии, как говорится – излишни.

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