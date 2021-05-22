Крупная делегация из ФРГ прибыла в Крым

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22 мая 2021, 13:41 Источник: РИА "Новости"

Ливадийский дворец, Server Amzayev/Russian Look

В Крым с ознакомительным визитом прибыла крупная делегация из Германии. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В общей сложности в состав делегации из Германии входят 25 человек. Первую группу уже встретили в аэропорту Симферополя, а остальные гости приедут в течение дня. Подчеркивается, что граждане ФРГ прибыли в Крым в рамках проекта народной дипломатии под названием "Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".

Юрий Гемпель уточнил, что члены делегации в рамках визита примут участие в Международном турнире любительского хоккея и матче с крымскими футболистами. Кроме того, у них состоится встреча с главой крымского парламента, гости также посетят мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный", Ливадийский дворец-музей, город-герой Севастополь и детский центр "Артек".

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