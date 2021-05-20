Сенатор Цеков оценил намерение США ввести запрет на признание Крыма российским

Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в четверг, 20 мая, прокомментировал законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма к России.
Цеков заявил, что законопроект, о котором идет речь является "жалким и бессмысленным", более того, он лишь обостряет российско-американские отношения.
Сенатор заметил, что Россия и не ожидала каких-либо реалистичных и конструктивных действий от США в отношении полуострова. Он уточнил, что крымчанам неважно признание их выбора со стороны Америки – главное, что Россия признает эту территорию своей составной частью, а жители республики считают Россию своей родиной.
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