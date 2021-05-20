В США хотят ввести запрет на признание суверенитета России над Крымом

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20 мая 2021, 10:42 Источник: РИА "Новости"

Капитолий, pixabay.com

Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который вводит запрет для федеральных министерств и агентств на признание суверенитета России над Крымом.

Согласно последней информации, вышеуказанную инициативу поддержали единогласно. В документе, о котором идет речь, говорится о "действиях или поддержке, означающей или же подразумевающей признание суверенитета РФ над Крымом", воздушным пространством над территорией полуострова или его водами.

Автор законопроекта Геральд Коннолли сообщил, что перед слушаниями побеседовал по телефону с представителем парламентского большинства Украины, призвавшего в рамках разговора к скорейшим действиям по "Закону о непризнании аннексии Крыма".

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