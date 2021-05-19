США оценили возможность высадки своего спецназа в Крыму

Аргументы Недели → Армия 13+

19 мая 2021, 13:34

Фото: соцсети

Постоянный автор «Business Insider» Ставрос Атламазоглу сокрушается по поводу того, что Россия, вернув Крым, превратила его в неприступную крепость, надежно прикрывающий российский «южный фланг». Об этом пишет портал EADaily.

В Крыму создана мощная самодостаточная группировка российских войск, развернуты мощные радиолокационные станции, зенитно-ракетные системы С-400 и другие вооружения, не позволяющие противнику приблизиться на дистанцию поражения ни с воздуха, ни с суши, ни с моря. Но в ней, по мнению Атламазоглу, есть дыры.

Но не все так хорошо у русских, рассуждает Атламазоглу. Они рано успокоились, ибо сию «неприступную крепость» запросто могут разрушить иноземные «морские котики» и «зеленые береты»: подразделения специального назначения ВМС и ВВС США и закаленные бойцы из стран причерноморского региона: Украины, Румынии и Грузии.

Эти «стальные парни», по мнению корреспондента, высадятся на крымские пляжи и начнут выводить из строя корабли, РЛС, зенитные системы и системы управления войсками, готовя плацдарм для вторжения основных сил. Вывод сомнителен - с точки зрения многих экспертов.

Во всяком случае, именно с таким сценарием Силы специальных операций США провели военные учения с представителями аналогичных служб стран НАТО и Украины. В ходе манёвров отрабатывалась высадка объединённого военно-морского спецназа на берег Крыма. Что это было, реальная подготовка к военным действиям, демонстрация силы, или очередная провокация - сказать сложно. В любом случае, враг показал свои намерения и это, бесспорно, стоит пристального внимания российских силовых структур, отвечающих за безопасность страны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости