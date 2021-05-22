Мишустин заявил, что РФ является лидером в освоении арктических территорий

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22 мая 2021, 13:27 Источник: ТАСС

Арктика, pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выступления на видео-конференции субботу, 22 мая, выразил уверенность в лидерстве России в атомном судостроении, а также в освоении арктических территорий.

В качестве примера успешного решения масштабных задач отечественными специалистами Михаил Мишустин привел создание атомного ледокола "Арктика", которое является "настоящим произведением российского научного искусства".

Премьер РФ обратил внимание на то, что ледокол был построен на российских верфях. Он обладает возможностью пробивать лед толщиной до трех метров. Более того, реакторная установка дает судну возможность работать без перезарядки топлива до семи лет.

Мишустин добавил, что Россия является единственной страной в мире, которая смогла создать свой атомный ледокольный флот, вследствие чего лидирует в освоении арктических территорий и раскрывает потенциал и преимущества Северного морского пути.

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