Бомбардировщики Су-34 разместят в Арктике

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19 мая 2021, 12:52

Фото: соцсети

Российские истребители-бомбардировщики Сухой Су-34, прошедшие испытания в условиях Заполярья, будут размещены на аэродромах арктических островов для обеспечения безопасности России с северного направления и защиты Северного морского пути. Об этом пишет агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на газету «Известия».



«Минобороны разместит эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34 на аэродромах архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новосибирские острова. Для их постоянного базирования там уже строят специальную инфраструктуру. Многоцелевые боевые машины смогут вести патрулирование, разведку и наносить удары высокоточным оружием», — говорится в опубликованном материале.



В начале апреля стало известно о лётно-тактическом учении в Мурманской области экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, из состава 2-го гвардейского смешанного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, в ходе которого проверялась работа самолётов в климатических условиях Заполярья.



«На аэродромах Нагурская и Темп создают всю необходимую инфраструктуру для базирования Су-34, включая закрытые теплые ангары для их размещения и обслуживания. Предусмотрены также открытые места стоянки для самолетов-заправщиков Ил-78 и военно-транспортных Ил-76. В ближайшее время запланировано проведение дополнительных исследовательских учений оперативно-тактической авиации по работе с этих авиабаз», — сообщает газета «Известия».



Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, при­крытых средствами ПВО и располо­женных на значительном удалении от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач воздушной разведки.

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