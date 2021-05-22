При стрельбе в Миннеаполисе погибли два человека

В результате стрельбы в одном из районов Миннеаполиса, расположенном в американском штате Миннесота, погибли два человека. Соответствующую информацию предоставила в субботу полиция города.
В общей сложности в результате стрельбы в Миннеаполсе пострадали 10 человек, двое из которых впоследствии скончались. Семь человек госпитализированы, один находится в критическом состоянии. В полиции уточнили, что активной угрозы для местных жителей сейчас нет.
Подчеркивается, что порядок на месте стрельбы и прилегающих территориях к настоящему моменту в полной мере восстановлен. Данных о нападавшем нет.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.