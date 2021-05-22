При стрельбе в Миннеаполисе погибли два человека

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22 мая 2021, 13:05 Источник: Twitter

машина полиции, pixabay.com

В результате стрельбы в одном из районов Миннеаполиса, расположенном в американском штате Миннесота, погибли два человека. Соответствующую информацию предоставила в субботу полиция города.

В общей сложности в результате стрельбы в Миннеаполсе пострадали 10 человек, двое из которых впоследствии скончались. Семь человек госпитализированы, один находится в критическом состоянии. В полиции уточнили, что активной угрозы для местных жителей сейчас нет.

Подчеркивается, что порядок на месте стрельбы и прилегающих территориях к настоящему моменту в полной мере восстановлен. Данных о нападавшем нет.

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