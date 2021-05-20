Мурашко: двое пострадавших при стрельбе в Казани детей остаются в тяжелом состоянии

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко утром в четверг, 20 мая, расскзал о состоянии двух детей, которые пострадали при стрельбе в казанской гимназии 11 мая.
По словам Михаила Мурашко, двое пострадавших учеников в настоящий момент остаются в тяжелом состоянии.
18 мая представитель минздрава Татарстана заявил, что двое детей, которые получили ранения в результате стрельбы в казанской гимназии №175 и проходили лечение в Детской республиканской клинической больнице региона, были выписаны. Речь идет о мальчиках 2012 и 2013 годов рождения.
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