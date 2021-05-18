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Двоих детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, выписали из больницы

, 14:03 Источник: РИА "Новости"

Двоих детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, выписали из больницы
врач, pixabay.com

Двое детей, которые пострадали в результате стрельбы в казанской гимназии №175 и проходили лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, во вторник, 18 мая, были выписаны.

Представитель минздрава республики сообщил, что в удовлетворительном состоянии домой были выписаны мальчики 2012 и 2013 годов рождения. В стационаре ДРКБ по-прежнему остаются 13 детей, состояние которых врачи оценивают как стабильное, отрицательной динамики не наблюдается.

В общей сложности после стрельбы в школе в казанские больницы доставили 24 пострадавших: 21 ребенка и троих взрослых. По данным минздрава, пятеро детей и трое взрослых впоследствии были переведены в федеральные клиники в Москву. Один мальчик, который получил легкие травмы, был выписан из стационара. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей по месту жительства.

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