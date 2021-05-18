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К врачам обратились еще два ученика казанской школы, где была открыта стрельба

, 13:33 Источник: РИА "Новости"

К врачам обратились еще два ученика казанской школы, где была открыта стрельба
мемориал у школы в Казани, где произошла стрельба, Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com

Днем во вторник, 18 мая, стало известно, что еще двое учеников казанской школы, где 11 мая произошла стрельба, обратились за медицинской помощью. Госпитализация, однако, не потребовалась.

Представитель минздрава Татарстана сообщил, что ученики гимназии №175 обратились в ДРКБ, где их осмотрели врачи. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное, их отпустили домой в день обращения. В ведомстве не стали комментировать связь обращений за медицинской помощью с происшествием в учебном заведении.

Напомним, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая погибли семеро учеников и два педагога, 24 человека были госпитализированы.

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