В ОНК рассказали, в каких условиях содержится в СИЗО Ильназ Галявиев
17 мая 2021, 22:30
Секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников в беседе с журналистами рассказал об условиях содержания в СИЗО открывшего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева.
Согласно последней информации, Ильназ Галявиев в настоящий момент находится в одиночной камере в СИЗО Казани. За ним ведется круглосуточное видеонаблюдение. Молодой человек, как сообщил Алексей Мельников в беседе с RT, на условия содержания не жалуется. Он также подчеркнул, что члены Общественной наблюдательной комиссии видели арестованного во время проверки следственного изолятора.
Ранее стало известно, что напавший на гимназию в Казани в скором времени будет доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского.
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