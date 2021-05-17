Устроившего стрельбу в Казани Галявиева доставят в Москву для психиатрической экспертизы

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17 мая 2021, 21:00 Источник: РИА "Новости"

школа в Казани, где произошла стрельба, vk.com/region_kazan116

Ильназа Галявиева, которого обвиняют в убийстве девяти человек в казанской гимназии, доставят в Москву в целях проведения психиатрической экспертизы. Это произойдет в НИИ имени Сербского.

Предполагается, что после завершения всех необходимых следственных действий Галявиева доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

Секретарь центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников заявил, что обвиняемый в нападении на школу в Казани помещен в одиночную камеру СИЗО, он находится под круглосуточным видеонаблюдением. Известно, что юноша не жалуется на условия содержания.

Напомним, 11 мая в гимназии № 175 в Казани была открыта стрельба. В результате случившегося погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека попали в больницы.

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