Устроившего стрельбу в Казани Галявиева доставят в Москву для психиатрической экспертизы

Ильназа Галявиева, которого обвиняют в убийстве девяти человек в казанской гимназии, доставят в Москву в целях проведения психиатрической экспертизы. Это произойдет в НИИ имени Сербского.
Предполагается, что после завершения всех необходимых следственных действий Галявиева доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы.
Секретарь центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников заявил, что обвиняемый в нападении на школу в Казани помещен в одиночную камеру СИЗО, он находится под круглосуточным видеонаблюдением. Известно, что юноша не жалуется на условия содержания.
Напомним, 11 мая в гимназии № 175 в Казани была открыта стрельба. В результате случившегося погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека попали в больницы.
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