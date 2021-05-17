Аргументы Недели Происшествия 13+

Устроившего стрельбу в Казани Галявиева доставят в Москву для психиатрической экспертизы

, 21:00 Источник: РИА "Новости"

Устроившего стрельбу в Казани Галявиева доставят в Москву для психиатрической экспертизы
школа в Казани, где произошла стрельба, vk.com/region_kazan116

Ильназа Галявиева, которого обвиняют в убийстве девяти человек в казанской гимназии, доставят в Москву в целях проведения психиатрической экспертизы. Это произойдет в НИИ имени Сербского.

Предполагается, что после завершения всех необходимых следственных действий Галявиева доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

Секретарь центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников заявил, что обвиняемый в нападении на школу в Казани помещен в одиночную камеру СИЗО, он находится под круглосуточным видеонаблюдением. Известно, что юноша не жалуется на условия содержания.

Напомним, 11 мая в гимназии № 175 в Казани была открыта стрельба. В результате случившегося погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека попали в больницы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Появилось видео с забрасыванием камнями колонны армии США жителями сирийской Аль-Джавадии

Появилось видео с забрасыванием камнями колонны армии США жителями сирийской Аль-Джавадии

Жители города Аль-Джавадия, расположенного в сирийской провинции Хасеке, забросали камнями колонну армии Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью