Ректор колледжа ТИСБИ заявила, что Галявиев предлагал однокурснику вступить в секту

Ректор университета "ТИСБИ", где учился напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев, Нэлла Прусс, заявила в пятницу, 14 мая, что ранее юноша предлагал своему однокурснику вступить в секту.
Галявиев был студентом колледжа университета управления "ТИСБИ", однако в апреле из-за академической задолженности его отчислили. Нэлла Прусс заметила, что, что молодой человек предложил своему однокурснику вступить в секту, но тот лишь посмеялся и свел на нет данную тему.
Напомним, в минувший вторник в гимназии №175 в Казани была открыта стрельба, жертвами которой стали семеро детей и две учительницы. Еще 24 человека пострадали.
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