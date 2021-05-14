Ректор колледжа ТИСБИ заявила, что Галявиев предлагал однокурснику вступить в секту

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14 мая 2021, 14:00 Источник: РИА "Новости"

школа в Казани, где произошла стрельба, Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com

Ректор университета "ТИСБИ", где учился напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев, Нэлла Прусс, заявила в пятницу, 14 мая, что ранее юноша предлагал своему однокурснику вступить в секту.

Галявиев был студентом колледжа университета управления "ТИСБИ", однако в апреле из-за академической задолженности его отчислили. Нэлла Прусс заметила, что, что молодой человек предложил своему однокурснику вступить в секту, но тот лишь посмеялся и свел на нет данную тему.

Напомним, в минувший вторник в гимназии №175 в Казани была открыта стрельба, жертвами которой стали семеро детей и две учительницы. Еще 24 человека пострадали.

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