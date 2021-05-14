В Казани госпитализирован еще один ребенок после стрельбы в школе

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14 мая 2021, 11:39 Источник: РИА "Новости"

школа в Казани, где произошла стрельба, vk.com/region_kazan116

В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана был госпитализирован еще один ребенок после стрельбы в казанской школе. У школьника 2007 года рождения выявлена острая реакция на стресс.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что в общей сложности в больнице в настоящий момент лечатся 15 детей. Один ребенок обратился в ДРКБ вчера с острой реакцией на стресс после атаки на школу и был госпитализирован. Жизни несовершеннолетнего ничто не угрожает.

Подчеркивается, что состояние пострадавших медики сейчас оценивают как стабильное, отрицательной динамики не наблюдается.

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