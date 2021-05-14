Появилась информация о состоянии двух детей из числа пострадавших при стрельбе в Казани

Утром в пятницу, 14 мая, появилась информация о состоянии двух детей, из числа пострадавших в результате стрельбы в казанской школе. Атака на учебное заведение была осуществлена в минувший вторник.
Директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина заявила, что накануне в медучреждении сосудистые хирурги провели уникальную операцию – удаление дроби пули в области шеи и позвоночника. Ребенок, который перенес вмешательство, сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации, но врачи считают, что он стабилен.
Второй ребенок сейчас готовится к операции. У девочки множественные инородные тела, однако они были не в столь критических местах, как у предыдущего пациента, что дало медикам возможность лучше подготовить ее к вмешательству.
Ранее стало известно, что в пятницу ученики школ Казани вернутся
к учебе после двухдневного перерыва. Занятия в среду были отменены из-за стрельбы в гимназии №175, а в четверг в Татарстане праздновали Ураза-байрам.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
- Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
- Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru