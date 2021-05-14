Появилась информация о состоянии двух детей из числа пострадавших при стрельбе в Казани

Утром в пятницу, 14 мая, появилась информация о состоянии двух детей, из числа пострадавших в результате стрельбы в казанской школе. Атака на учебное заведение была осуществлена в минувший вторник.

Директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина заявила, что накануне в медучреждении сосудистые хирурги провели уникальную операцию – удаление дроби пули в области шеи и позвоночника. Ребенок, который перенес вмешательство, сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации, но врачи считают, что он стабилен.

Второй ребенок сейчас готовится к операции. У девочки множественные инородные тела, однако они были не в столь критических местах, как у предыдущего пациента, что дало медикам возможность лучше подготовить ее к вмешательству.