В пятницу казанские школьники вернутся к учебе после двухдневного перерыва

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14 мая 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

школьный класс, pixabay.com

В пятницу, 14 мая, ученики школ Казани вернутся к учебе после двухдневного перерыва. Занятия в среду были отменены из-за стрельбы в гимназии №175, а в четверг в Татарстане праздновали Ураза-байрам.

12 мая в Казани был днем траура по погибшим в ходе атаки, а в четверг занятия в школе не проводились, так как в связи с праздником в республике был выходной день. За парты ученики вернутся сегодня.

В мэрии Казани, однако, отметили, что ребята из гимназии №175, где во вторник произошла стрельба, вернутся к учебе не 14 мая, как в других школах, а в начале следующей недели, чтобы у них было время подготовиться.

Напомним, в результате нападения на школу 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека попали в больницы.

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