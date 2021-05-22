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Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин против COVID-19 в мире

, 12:43

Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин против COVID-19 в мире
вакцина "Спутник V", Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency

Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу заявил, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" доказала свою безопасность и эффективность и стала одной из самых востребованных в мире.

Мишустин в рамках просветительского марафона "Новое знание" отметил, что к настоящему моменту российский препарат зарегистрирован почти в 70 странах. "Можно уже официально сказать: "Спутник V" – одна из самых востребованных вакцин в мире", – передает RT слова премьер-министра РФ.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что международный успех "Спутника V" связан с его высокой эффективностью, безопасностью, простотой транспортировки и хранения вакцины.

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