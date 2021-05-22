Немецкий депутат Дем высказался о критике в свой адрес из-за вакцинации «Спутником V»

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22 мая 2021, 11:40

вакцина "Спутник V", Carol Smiljan/Keystone Press Agency

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дем в беседе с журналистами в субботу ответил на сообщения о критике в связи с тем, что он решил привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в Москве.

Немецкий парламентарий уточнил, что принял решение привиться "Спутником V" во время посещения Москвы, куда его пригласили в честь 9 мая. Дитер Дем заметил, что прошел вакцинацию за свой счет, а также самостоятельно оплатил поездки на такси и покрыл прочие расходы.

Депутат Бундестага заявил в разговоре с RT, что лично к нему никто не обращался с критикой в связи с его решением, если не брать в расчет "небольшие перепалки с некоторыми немецкими политиками".

Отметим, что ранее издание Der Spiegel сообщило, что Дем подвергся критике в связи со своим решением привиться вакциной российского производства.

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