Немецкий депутат Дем высказался о критике в свой адрес из-за вакцинации «Спутником V»

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дем в беседе с журналистами в субботу ответил на сообщения о критике в связи с тем, что он решил привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в Москве.
Немецкий парламентарий уточнил, что принял решение привиться "Спутником V" во время посещения Москвы, куда его пригласили в честь 9 мая. Дитер Дем заметил, что прошел вакцинацию за свой счет, а также самостоятельно оплатил поездки на такси и покрыл прочие расходы.
Депутат Бундестага заявил в разговоре с RT, что лично к нему никто не обращался с критикой в связи с его решением, если не брать в расчет "небольшие перепалки с некоторыми немецкими политиками".
Отметим, что ранее издание Der Spiegel сообщило, что Дем подвергся критике в связи со своим решением привиться вакциной российского производства.
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