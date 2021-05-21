В Бразилии решили не проводить клинические испытания «Спутника V»

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21 мая 2021, 07:49 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Carol Smiljan/Keystone Press Agency

Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica, наладившая производство в стране вакцины "Спутник V", отказалась от планов проводить национальные клинические испытания российского препарата.

Изначально проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса было обязательным условием одобрения препарата. Отказ, как уточняется, касается лишь проведения клинических испытаний "Спутника V" в Бразилии и никак не связан с запросом на экстренное использование в условиях ЧС.

Напомним, в начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к созданию экспериментальной партии активных компонентов российской вакцины против коронавирусной инфекции для исследовательских целей.

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