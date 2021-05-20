Разработчики «Спутника V» заявили, что вакцину от коронавируса могут начать исследовать на детях в ближайшее время

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20 мая 2021, 19:38 Источник: Свобдная пресса

Viktor Chernov, globallookpress.com

Исследование вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» на детях может начаться в России в ближайшие недели. Вакцина против коронавируса разработана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России и была зарегистрирована первой в мире.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24» сообщил инфрмацию о том, что решение о начале исследований будет принято в ближайшие дни, так как «сама жизнь заставляет задумываться над этим для того, чтобы наших детей защитить».

Гинцбург выразил надежду на то, что вакцина будет эффективно защищать детей как от существующих штаммов коронавируса, так и от их мутаций, - сообщает «Свободная пресса».

Ранее на этой неделе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что допускает ситуацию, при которой вакцинация в РФ может стать обязательной.

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