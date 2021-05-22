Стрелков назвал условия быстрого разгрома Украины Россией в случае наступления Киева на ДНР и ЛНР

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22 мая 2021, 11:38 Источник: «Свободная пресса»

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Игорь Стрелков, бывший командующий ополчением ДНР, обозначил условия быстрого разгрома Украины Россией в случае наступления Киева на самопровозглашенные республики Донбасса. По данному вопросу Стрелков высказался в беседе со СМИ.

Как отметил экс-командир, для того, чтобы в короткие сроки провести операцию по принуждению соседней страны к миру с ДНР и ЛНР, Москве придется задействовать практически все свои сухопутные войска. Из слов Игоря Стрелкова следует, что еще одним условием быстрого разгрома Украины является организация боевых действий на всем протяжении границы с ней, а не только на территории Донбасса.

Ранее в субботу сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко озвучил мнение, по которому Донбасс рано или поздно станет частью РФ.

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