Политолог Ищенко: Донбасс рано или поздно станет частью России, процесс присоединения уже не остановить
22 мая 2021, 09:52
Донбасс рано или поздно станет частью Российской Федерации, процесс присоединения региона уже не остановить. Соответствующую точку зрения озвучил политолог Ростислав Ищенко.
Аналитик указал на то, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве средства осуществления расчетов используется рубль, там построена «комплиментарная российской экономика». Кроме того, в Донбассе активно раздаются паспорта РФ.
По словам Ищенко, данные факты свидетельствуют о том, что регион рано или поздно войдет в состав России. Процесс интеграции уже не остановить, заявил политолог в эфире донецкого телевизионного канала «Юнион».
Ранее сегодня сообщалось, что независимый эксперт Юрий Антипов рассказал, почему самолет Boeing MH17 в Донбассе не мог быть уничтожен из комплекса «Бук».
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