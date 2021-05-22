Политолог Ищенко: Донбасс рано или поздно станет частью России, процесс присоединения уже не остановить

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22 мая 2021, 09:52

Флаг России в Донецке, Alexander Rekun / globallookpress.com

Донбасс рано или поздно станет частью Российской Федерации, процесс присоединения региона уже не остановить. Соответствующую точку зрения озвучил политолог Ростислав Ищенко.

Аналитик указал на то, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве средства осуществления расчетов используется рубль, там построена «комплиментарная российской экономика». Кроме того, в Донбассе активно раздаются паспорта РФ.

По словам Ищенко, данные факты свидетельствуют о том, что регион рано или поздно войдет в состав России. Процесс интеграции уже не остановить, заявил политолог в эфире донецкого телевизионного канала «Юнион».

Ранее сегодня сообщалось, что независимый эксперт Юрий Антипов рассказал, почему самолет Boeing MH17 в Донбассе не мог быть уничтожен из комплекса «Бук».

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