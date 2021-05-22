Независимый эксперт Антипов рассказал, почему Boeing MH17 в Донбассе не мог быть уничтожен из комплекса «Бук»

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22 мая 2021, 09:01 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Юрий Антипов, независимый технический эксперт, рассказал, почему Boeing MH17, разбившийся в Донбассе летом 2014 года, не мог быть уничтожен из ракетного комплекса «Бук», как это утверждает международное следствие. Соответствующие пояснения специалист дал в разговоре с представителями СМИ.

Антипов напомнил, что несколько лет назад сотрудники российского концерна «Алмаз-Антей» осуществили натурный эксперимент с самолетом Ил-86, где было показано действие «Бука».

По итогам данного эксперимента значительная часть Ил-86 оказалась осыпана осколками. В случае с MH17 основные повреждения пришлись на кабину пассажирского лайнера. Если бы последний сбили действительно с применением «Бука», то самолет был бы усеян осколками от носа до хвоста, заявил Юрий Антипов.

Ранее в субботу портал Avia.pro предположил, что атака комплекса РЭБ подразделений ДНР и ЛНР могла лишить связи со спутниками американский стратегический дрон в Донбассе.

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