Версия Avia.pro: атака комплекса РЭБ сил ДНР и ЛНР могла лишить связи со спутниками американский стратегический дрон в Донбассе

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22 мая 2021, 07:50 Источник: Аvia.pro

Беспилотник RQ-4 Global Hawk, US Air Force / globallookpress.com

Атака комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР могла лишить связи со спутниками американский стратегический беспилотник в Донбассе. Соответствующая версия высказана в материале, размещенном в интернете.

По информации, приведенной ресурсом Avia.pro, вечером в пятницу в воздушном пространстве Донбасса появился дрон RQ-4 Global Hawk. В ходе выполнения своей разведывательной миссии аппарат потерял связь со спутниками. Сайт предположил, что это случилось из-за применения войсками ДНР и ЛНР комплекса РЭБ.

Отмечается, что американский беспилотник удалось вывести из района, где произошли технические проблемы, посредством сработавшей системы автоматического пилотирования.

Ранее сегодня тот же самый портал написал, что российский крейсер и фрегат встретили в Черном море британский корабль учебными стрельбами.

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