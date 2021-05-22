Версия Avia.pro: атака комплекса РЭБ сил ДНР и ЛНР могла лишить связи со спутниками американский стратегический дрон в Донбассе

Атака комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР могла лишить связи со спутниками американский стратегический беспилотник в Донбассе. Соответствующая версия высказана в материале, размещенном в интернете.
По информации, приведенной ресурсом Avia.pro, вечером в пятницу в воздушном пространстве Донбасса появился дрон RQ-4 Global Hawk. В ходе выполнения своей разведывательной миссии аппарат потерял связь со спутниками. Сайт предположил, что это случилось из-за применения войсками ДНР и ЛНР комплекса РЭБ.
Отмечается, что американский беспилотник удалось вывести из района, где произошли технические проблемы, посредством сработавшей системы автоматического пилотирования.
Ранее сегодня тот же самый портал написал, что российский крейсер и фрегат встретили в Черном море британский корабль учебными стрельбами.
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