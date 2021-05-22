Avia.pro: российский крейсер и фрегат встретили в Черном море британский военный корабль учебными стрельбами

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22 мая 2021, 07:24 Источник: Аvia.pro

Фрегат «Адмирал Григорович», MOD Russia / globallookpress.com

Российский крейсер и фрегат встретили в Черном море военный корабль Великобритании учебными стрельбами. На это указывается в публикации, размещенной в сети.

Сайт Avia.pro информирует, что некоторое время назад в Черное море вошло британское судно, название которого в процитированном материале не приводится. Портал пишет, что крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» встретили корабль в акватории учебными артиллерийскими стрельбами. Посредством данной тренировки российская сторона показала, что готова жестко ответить британцам в случае их агрессивных действий, отмечает ресурс.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайское сетевое издание Sohu спрогнозировало, что военный флот РФ в будущем «сломает» американскую мощь в Атлантике и Тихом океане.

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