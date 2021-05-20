Sohu: военный флот России в будущем «сломает» американскую мощь в Атлантике и Тихом океане

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20 мая 2021, 11:30 Источник: «ПолитРоссия»

Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

ВМФ Российской Федерации в будущем «сломает» американскую мощь в Атлантике и Тихом океане. Такой прогноз высказан в публикации, появившейся в китайском сегменте интернета.

Ресурс Sohu констатировал, что в настоящий момент российский военный флот «выглядит слабо» по сравнению с морскими силами Соединенных Штатов, имеющими в своем составе одиннадцать авианосцев. Однако в будущем ситуация должна кардинально измениться в пользу Москвы.

Сайт пишет, что у РФ есть проект создания трех новых авианосцев. В публикации Sohu, пересказанной «ПолитРоссией», приводятся вероятные характеристики одного из кораблей. В частности, предполагается, что судно сможет развивать максимальную скорость порядка 57 км/ч и нести 90 единиц различной авиатехники, в том числе истребители пятого поколения Су-57.

Китайский портал предсказал, что после реализации своих планов РФ «сломает» американскую мощь в Атлантическом и Тихом океанах.

Как сообщалось ранее в четверг, эксперт Виктор Баранец спрогнозировал, что отечественный Черноморский флот устроит «ад» спецназу НАТО в случае его высадки в Крыму.

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