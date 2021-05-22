L'AntiDiplomatico: Су-27 не дал войти в пространство России американскому стратегическому бомбардировщику B-52 в небе над Балтикой

Истребитель Су-27 не дал войти в воздушное пространство Российской Федерации американскому стратегическому бомбардировщику B-52 в небе над Балтикой. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах итальянских СМИ.
Издание L'AntiDiplomatico проинформировало, что некоторое время назад над Балтийским морем усилиями Су-27 был перехвачен бомбардировщик B-52, который подошел к государственным рубежам РФ. Итальянские журналисты отметили, что российский истребитель не дал оппоненту войти в пространство страны.
Су-27 действовал в соответствии с международными правилами, также констатируется в публикации L'AntiDiplomatico, которую пересказали авторы портала «ПолитРоссия».
Как сообщалось ранее в субботу, китайский ресурс Sohu написал, что США «пришли в ярость» из-за комплекса РЭБ «Мурманск-БН».
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