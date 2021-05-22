L'AntiDiplomatico: Су-27 не дал войти в пространство России американскому стратегическому бомбардировщику B-52 в небе над Балтикой

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22 мая 2021, 11:09 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Истребитель Су-27 не дал войти в воздушное пространство Российской Федерации американскому стратегическому бомбардировщику B-52 в небе над Балтикой. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах итальянских СМИ.

Издание L'AntiDiplomatico проинформировало, что некоторое время назад над Балтийским морем усилиями Су-27 был перехвачен бомбардировщик B-52, который подошел к государственным рубежам РФ. Итальянские журналисты отметили, что российский истребитель не дал оппоненту войти в пространство страны.

Су-27 действовал в соответствии с международными правилами, также констатируется в публикации L'AntiDiplomatico, которую пересказали авторы портала «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее в субботу, китайский ресурс Sohu написал, что США «пришли в ярость» из-за комплекса РЭБ «Мурманск-БН».

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