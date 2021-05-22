В аэропорту Софии совершил экстренную посадку чартерный самолет

Утром в субботу, 22 мая, самолет, который выполнял чартерный рейс из Болгарии в Египет, совершил экстренную посадку в аэропорту Софии. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.
Уточняется, что самолет, на борту которого находились 137 пассажиров, поднялся в воздух из софийского аэропорта в 7:44 (время совпадает с московским). Через некоторое врем была выявлена неисправность, вследствие чего командир воздушного судна принял решение о возвращении в авиагавань.
Известно, что в связи с инцидентом в аэропорт Софии были отправлены команды спасателей и 13 бригад скорой помощи, но их помощь не понадобилась – самолет совершил благополучную посадку. Никто не пострадал.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.