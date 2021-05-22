В аэропорту Софии совершил экстренную посадку чартерный самолет

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22 мая 2021, 10:47 Источник: BTV

шасси, pixabay.com

Утром в субботу, 22 мая, самолет, который выполнял чартерный рейс из Болгарии в Египет, совершил экстренную посадку в аэропорту Софии. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

Уточняется, что самолет, на борту которого находились 137 пассажиров, поднялся в воздух из софийского аэропорта в 7:44 (время совпадает с московским). Через некоторое врем была выявлена неисправность, вследствие чего командир воздушного судна принял решение о возвращении в авиагавань.

Известно, что в связи с инцидентом в аэропорт Софии были отправлены команды спасателей и 13 бригад скорой помощи, но их помощь не понадобилась – самолет совершил благополучную посадку. Никто не пострадал.

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