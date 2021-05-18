При посадке в аэропорту Домодедово повреждения получил самолет авиакомпании Air Moldova

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18 мая 2021, 12:00 Источник: ТАСС

самолет Air Moldova, Yury Kirsanov/Transport Photo Images

В результате посадки в аэропорту Домодедово в понедельник получил повреждения самолет авиакомпании Air Moldova. Об этом заявила глава пресс-службы Управления гражданской авиации Молдавии Ирина Бодолика.

Подчеркивается, что Air Moldova проинформировала Управление гражданской авиации о случившемся в московском аэропорту. В настоящий момент специалисты проводят расследование в целях выяснения всех обстоятельств случившегося, а также дают оценку техническому состоянию воздушного судна.

Известно, что после происшествия все пассажиры самолета были эвакуированы, этот процесс был для них максимально безопасным.

Есть информация о том, что инцидент произошел с бортом 9U171, который выполнял рейс Кишинев – Москва. Из-за сильного ветра летательный аппарат лишь со второго захода смог совершить посадку, которая оказалась довольно жесткой. После осмотра выяснилось, что самолет получил повреждения хвостовой части.

"16 мая самолет авиакомпании Air Moldova, следовавший по маршруту Кишинев – Москва, при заходе на посадку ушел на второй круг по решению командира воздушного судна. После этого борт приземлился в штатном режиме. Данное событие не привело к изменениям в расписании полетов воздушной гавани." - сообщила пресс-служба Московского аэропорта Домодедово.

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