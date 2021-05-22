На северо-востоке Китая автомобиль въехал в толпу людей, есть погибшие

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22 мая 2021, 10:30 Источник: ТАСС

пешеходный переход, pixabay.com

Утром в субботу, 22 мая, в городе Далянь (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая водитель легкового автомобиля въехал в толпу людей на пешеходном переходе. Об этом сообщили в местной полиции.

Авария случилась в 11:47 по местному времени (06:47 по Москве) на пересечении улиц в районе Чжуншань. Автомобилист на машине черного цвета въехал в толпу, состоявшую из нескольких десятков человек, которые переходили дорогу в установленном месте. После ДТП водитель скрылся. В результате случившегося погибли четыре человека, а еще трое пострадали.

К настоящему моменту 31-летний мужчина по фамилии Лю, совершивший наезд на пешеходов, задержан. Ведется следствие.

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