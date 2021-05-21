Пьяный подросток на автомобиле сбил насмерть пожилую женщину в Тульской области

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21 мая 2021, 15:56 Источник: РИА Новости

инспектор ДПС, фото: Замир Усманов/Global Look Press

В пятницу, 21 мая, несовершеннолетний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил 63-летнюю женщину в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Инцидент произошел рано утром. Отмечается, что в салоне легкового автомобиля вместе с 17-летним водителем присутствовали еще двое, один из которых также несовершеннолетний.

«Автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим легковым автомобилем, после чего был отброшен на обочину, где совершил наезд на 63-летнюю жительницу Куркинского района. От полученных повреждений женщина скончалась», - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

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