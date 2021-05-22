В Индии за сутки выявили более 257 тысяч случаев заражения COVID-19

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22 мая 2021, 09:45 Источник: NDTV

больница в Индии, Hindustan Times via www.imago-im/www.imago-images.de

За прошедшие сутки в Индии зарегистрировали 257 299 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на последние данные Министерства здравоохранения страны.

Согласно последней информации, общее количество пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Индии превысило 26,2 миллиона. Известно, что за сутки в стране от COVID-19 скончались 4 194 человека, в общей сложности жертвами коронавируса стали 295 525 пациентов.

К настоящему моменту в Индии выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией почти 22 миллиона человек.

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