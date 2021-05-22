За сутки в мире зарегистрировали более 620 тысяч зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире составило более 620 тысяч. Подчеркивается, что это почти на 18 тысяч больше, чем за предыдущие 24 часа.
По состоянию на 20:54 по московскому времени 21 мая в ВОЗ поступили данные о 165 158 285 зараженных и 3 425 017 умерших с начала пандемии СOVID-19. Число заболевших на планете увеличилось за сутки на 620 434, а количество летальных исходов – на 12 786.
Подчеркивается, что более 45% случаев заражения за минувшие сутки пришлись на регион Юго-Восточной Азии (284 362), в который ВОЗ также включает Индию. На второй строчке находятся Северная и Южная Америка (205 351), а на третьем месте – Европа (67 773).
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