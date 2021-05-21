ЕС до конца года передаст бедным странам до 100 млн доз вакцин от COVID-19

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21 мая 2021, 13:30 Источник: ТАСС

ампулы, pixabay.com

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, 21 мая, что Европейский союз до конца текущего года планирует передать бедным странам до 100 миллионов доз вакцин против COVID-19.

Урсула фон дер Ляйен в рамках церемонии открытия Глобального саммита по здравоохранению ранее сегодня уточнила, что европейская команда намерена передать не меньше 100 миллионов доз препаратов против коронавирусной инфекции странам с низким, а также средним уровнем дохода до конца 2021 года.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, почему темпы вакцинации от коронавируса в РФ такие низкие.

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