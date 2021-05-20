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Эпидемиолог Александр Горелов рассказал, почему темпы вакцинации от коронавируса в РФ такие низкие

, 20:58 Источник: ТАСС

Эпидемиолог Александр Горелов рассказал, почему темпы вакцинации от коронавируса в РФ такие низкие
вакцинация, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов выступил на VII Межведомственной конференции "Инфекционные болезни - актуальные проблемы, лечение и профилактика".

Эпидемиолог сообщил, что циркуляция вируса в России и Москве уменьшилась, все меньше положительных результатов. Горелов добавил, что на 19 мая в стране сделали прививку от COVID-19 24 миллиона человек.

Но,"к сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране", подчеркнул специалист. По мнению Горелова, это связано с движением антипрививочников, которое действовало в России всегда.

В России выявили 9 232 новых случая заражения COVID-19.

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