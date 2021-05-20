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В России выявили 9 232 новых случая заражения COVID-19

, 12:41

В России выявили 9 232 новых случая заражения COVID-19
анализ крови, Britta Pedersen/ZB

За прошедшие сутки на территории России выявили 9 232 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 330 (14,4%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 974 908 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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