В России выявили 9 232 новых случая заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2021, 12:41

анализ крови, Britta Pedersen/ZB

За прошедшие сутки на территории России выявили 9 232 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 330 (14,4%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 974 908 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости