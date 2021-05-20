Актриса Сальма Хайек призналась, что чуть не умерла от COVID-19

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20 мая 2021, 11:37 Источник: Variety

Сальма Хайек, Burt Harris/Keystone Press Agency

54-летняя голливудская актриса Сальма Хайек рассказала, что в прошлом году тяжело перенесла коронавирус нового типа. Звезда призналась журналистам, что могла даже умереть от осложнений COVID-19.

Актриса сообщила, что в самом начале пандемии заразилась коронавирусной инфекцией. По словам Сальмы Хайек, врач умолял ее обратиться в больницу, потому что ей было очень плохо. Звезда, однако, ответила: "Нет, спасибо. Я лучше умру дома".

Знаменитость в полном одиночестве провела около семи недель в одной из комнат своего особняка. В какой-то момент медикам пришлось дать ей кислород.

Сальма Хайек уточнила, что до сих по не полностью восстановилась после болезни, однако уже вернулась к съемкам.

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