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Эпидемиолог Акимкин напомнил о самых частых симптомах коронавируса

, 11:28 Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог Акимкин напомнил о самых частых симптомах коронавируса
термометр, pixabay.com

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в четверг, 20 мая, напомнил о наиболее распространенных симптомах коронавируса нового типа.

По словам Акимкина, температура при COVID-19 бывает почти в 100% случаев. Кашель возникает у пациентов более чем в половине случаев. Достаточно редким признаком коронавирусной инфекции – менее 1% – является диарея. Ринит проявляется примерно в 20% случаев.

Напомним, накануне заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведе не исключил возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса нового типа. 

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