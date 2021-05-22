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Человек погиб в результате нападения вооруженного мужчины в Амстердаме

, 09:14 Источник: РИА "Новости"

Человек погиб в результате нападения вооруженного мужчины в Амстердаме
Амстердам, pixabay.com

В Амстердаме вооруженный мужчина напал на граждан. Согласно последней информации, предоставленной местной полицией, в результате случившегося один человек погиб, а четверо получили ранения.

Как уточнили в правоохранительных органах, на людей напал мужчина с ножом. К настоящему моменту подозреваемый в совершении атаки задержан.

Сообщений о том, каковы были мотивы нападавшего, пока в средства массовой информации не поступало. Данными о состоянии людей, которые получили ножевые ранения в Амстердаме, журналисты также сейчас не располагают. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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