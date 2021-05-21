Медики рассказали о состоянии учительницы после нападения в лицее в Пермском крае

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21 мая 2021, 11:45 Источник: ТАСС

скорая помощь, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник из больницы имени Вагнера в Пермском крае сообщили о состоянии учительницы, на которую в городе Березники в лицее № 1 напал несовершеннолетний с ножом.

«Ее привезли в больницу, она в операционной, врачи работают. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести», - пояснили в пресс-службе краевой больницы.

Кроме того, глава региона Дмитрий Махонин отметил, что пострадавшую женщину на вертолете транспортируют в Пермь в краевую клиническую больницу. Учительницу госпитализировали с ранением шеи.

Ранее сообщалось, что утром во время урока школьник нанес учителю два ранения ножом в область шеи. Подростка задержали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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