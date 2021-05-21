Школьник напал с ножом на учителя в Пермском крае

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21 мая 2021, 10:22 Источник: ТАСС

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ученик лицея № 1 сегодня утром напал с ножом на учителя в городе Березники в Пермском крае. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 21 мая, сотрудники пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что к настоящему моменту школьник задержан, пострадавшему педагогу оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в частности, сотрудники ПДН. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, 11 мая, в казанской гимназии №175 была открыта стрельба. Погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы.

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