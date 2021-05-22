Сайт Sohu: армия России сможет парализовать силы НАТО своими системами РЭБ в случае войны

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22 мая 2021, 09:26 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации сможет парализовать силы Североатлантического альянса своими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае военного конфликта. Такой прогноз содержится в материале, появившемся в сети.

Китайский портал Sohu указал на то, что стоящие во главе НАТО Соединенные Штаты уже давно утратили лидерство в сфере РЭБ. При этом соответствующие российские разработки признаны самыми эффективными в мире.

В качестве примера сайт привел передовой комплекс «Мурманск-БН», способный воздействовать даже на истребители пятого поколения F-35.

В случае вооруженного столкновения средства РЭБ, имеющиеся в распоряжении Москвы, парализуют силы НАТО, говорится в публикации Sohu, которую пересказали авторы «ПолитРоссии».

Как сообщалось ранее, отечественный эксперт Виктор Баранец спрогнозировал, что Черноморский флот РФ устроит «ад» спецназовцам западного военного блока, если они высадятся на Крымском полуострове.

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